Petrolio: prezzi salgono per il terzo giorno, Wti a 108 dollari

I prezzi del petrolio aprono la settimana in rialzo, inanellando il terzo giorno di scambi all’insegna del segno più. Alle ripercussioni della guerra si aggiungono infatti anche una serie di attacchi agli impianti in Arabia saudita. Con rialzi di oltre il 3%, il Wti è così salito sopra i 118 dollari e il Brent europeo ha superato i 111 dollari al barile.

Il prezzo del gas in Europa avvia le contrattazioni in calo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 2,9% a 102 euro al Mwh.

Intanto gli ordini per le consegne di gas naturale russo in Europa attraverso il collegamento Nord Stream sono in aumento, mentre i flussi attraverso l’Ucraina rimangono stabili. Lo riporta l’agenzia Bloomberg evidenziando come i flussi dal Nord Stream “dovrebbero avere una media di 61 GWh/h”.



