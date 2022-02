Petrolio: stabile a 91,8 dopo prime sanzioni a Russia

Condividi l'articolo

Il primo pacchetto di sanzioni degli Stati Uniti e degli alleati alla Russia per via della crisi ‘ucraina, che ha evitato le misure più drastiche, fa tirare un sospiro di sollievo agli investitori del mercato petrolifero.

Sul mercato tuttavia c’è sempre il rischio che un inasprimento delle decisioni possa portare velocemente il prezzo sulla soglia dei 100 dollari al barile. In apertura il greggio Wti del Texas è così stabile a 91,8 dollari mentre il Brent scambia a 96,8 dollari. (ANSA).



