PGA Tour: anche McCarthy positivo al Covid-19

(ANSA) – ROMA, 26 GIU – Dopo Nick Watney e Cameron Champ c’è un terzo giocatore positivo al Covid-19 sul PGA Tour di golf: è Denny McCarthy, 27enne americano ora in isolamento (per 10-14 giorni) e costretto a ritirarsi dal Travelers Championship, torneo del PGA Tour in corso a Cromwell, nel Connecticut.

“Ora mi sento bene – le dichiarazioni di McCarthy – ma mi sono svegliato nel corso della notte avvertendo molti dolori”.

Con McCarthy è out dal torneo pure Bud Cauley ma non l’inglese Matt Wallace. Entrambi hanno giocato il primo round della rassegna al fianco di McCarthy, ma sono risultati negativi al test del tampone. Cauley ha deciso di dare forfait “per precauzione e per non mettere a repentaglio la salute degli altri giocatori”. Mentre Wallace ha scelto di continuare.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte