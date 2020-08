Pga Tour: quattro in testa al Northern Trust, male Woods

(ANSA) – ROMA, 21 AGO – Un quartetto al vertice, buona parte

dei big in difficoltà e nomi eccellenti che rischiano di uscire

dalla FedEx Cup dopo il giro iniziale del Northern Trust, il

primo dei tre tornei finali del PGA Tour 2020-2021 al termine

dei quali verranno assegnati i 60 milioni di dollari complessivi

in palio per la FedEx di cui 15 milioni andranno al vincitore.

Sul percorso del TPC Boston (par 71), a Norton nel

Massachusetts, dove ci sono in ballo altri 9,5 milioni di

montepremi per l’evento, sono in vetta con 64 (-7) colpi Harris

English, Kevin Streelman, Russell Henley e l’australiano Cameron

Davis con alle loro spalle sette concorrenti con 65 (-6)

compresi Bubba Watson, Matthew Wolff e il sudafricano Louis

Oosthuizen. Al 20/o posto con 67 (-4) Dustin Johnson e Rickie

Fowler e al 30/o con 68 (-3) Justin Thomas, numero due mondiale

e leader della FedEx Cup, Patrick Reed, che difende il titolo, e

Tiger Woods (cinque birdie, due bogey) che, 49/o in FedEx, ha

bisogno di un ottimo risultato per risalire. Un colpo dietro,

53.i con 69 (-1), Jordan Spieth, il nordirlandese Rory McIlroy,

lo spagnolo Jon Rahm, numero uno del World Ranking e l’inglese

Justin Rose. Piuttosto deludenti Webb Simpson, 72/o con 70 (-1),

Collin Morikawa e Bryson DeChambeau, 85/i con 71 (par), e Phil

Mickelson, 112/o con 74 (+3). Alla viglia della gara si è

ritirato Brooks Koepka per problemi all’anca e al ginocchio.

Con questa classifica Thomas manterrebbe il comando nella FedEx

Cup, ma scivolerebbero dal secondo al quarto posto Morikawa e

dal terzo al quinto Simpson, sorpassati da Streelman e da

English. Non entrerebbero tra i 70 ammessi al prossimo BMW

Championship (27-30 agosto), che diventeranno trenta nell’ultimo

atto (Tour Championship, 4-7 settembre), Fowler, Mickelson,

Spieth e Rose. Perderebbe tre posizioni Woods. (ANSA).



