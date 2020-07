PGA Tour: Woods punta record 83 trionfi, ci proverò

(ANSA) – ROMA, 14 LUG – “Il mio intento è quello di provare a

vincere sempre”. Tiger Woods cinque mesi dopo l’ultima

apparizione ufficiale sul PGA Tour si prepara a tornare sul

green. Il californiano sarà il protagonista più atteso del

Memorial Tournament, evento in programma da giovedì a domenica a

Dublin. Nell’Ohio “The Big Cat” punta l’83esimo successo sul

massimo circuito americano del golf maschile. “Non so – ha

spiegato Woods durante la conferenza di presentazione del torneo

– se riuscirò a centrare il primato questa settimana, ma ci

proverò. Fisicamente mi sento certamente molto meglio ora

rispetto a cinque mesi fa quando ho giocato il Genesis, mio

ultimo torneo ufficiale prima del lockdown”.

Ha atteso molto, prima di tornare in campo, Woods. E lo ha fatto “per motivi di sicurezza, nonostante il PGA Tour abbia fatto un

lavoro fantastico per garantire la salute di tutti i

protagonisti”.

Durante lo stop per l’emergenza sanitaria Tiger s’è allenato sui

campi di golf e da tennis, “uno sport fantastico”.

E il californiano non ha dubbi neanche sul rinvio al 2021 della

Ryder Cup americana: “Posticiparla di un anno è stata la scelta

corretta, perché non c’è Ryder Cup senza pubblico”. (ANSA).



