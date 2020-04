Photosi dona 20.000 euro alla Protezione Civile

Il periodo che stiamo affrontando è inaspettato e complesso. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato di affrontare una situazione così difficile, ma è proprio nei momenti difficili che la famiglia PhotoSì mostra il meglio di sé.

Ed anche questa volta non si è tirata indietro. E allora tutti noi, a partire dal nostro CEO Andrea Mainetti, volevamo ringraziarvi per l’aiuto e la generosità con cui avete partecipato alla nostra donazione.

Cara PhotoSì family,

Spero che queste giornate trascorse in casa stiano procedendo nel migliore dei modi e che stiate tutti bene.

Vi scrivo nuovamente con immenso piacere per dirvi semplicemente “GRAZIE!”

Grazie per i numerosi messaggi ricevuti: per noi è motivo di grande orgoglio e fonte di energia sapere che siamo riusciti a rallegrare le vostre giornate stampando i vostri ricordi più felici!

Grazie per averci aiutato a supportare la Protezione Civile in un momento difficile per tutto il nostro Paese: ognuno di voi è stato fondamentale per la riuscita della donazione.

Con le vostre foto, infatti, avete contribuito alla nostra iniziativa riuscendo a raccogliere 22.414€ che potranno essere usati per acquistare:

2.200 tute protettive, 6.400 occhiali protettivi o 11.800 mascherine

Ho sempre saputo che la nostra family è unica e speciale ed ancora una volta lo abbiamo dimostrato.

Continuate ad avere cura di voi e degli altri.

Andrea Mainetti

CEO PhotoSì

https://blog.photosi.com/ad-ognuno-di-voi-grazie