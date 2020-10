Piace alla Fifa, Superlega europea prende quota

(ANSA) – LONDRA, 20 OTT – Una vera rivoluzione, con

l’appoggio della Fifa, che sancirebbe la fine della Champions

League, a favore di una superlega europea miliardaria. E’ questa

l’ipotesi su cui starebbero trattando i principali club europei,

proiettati verso una nuova “Europea Premier League”, che

potrebbe partire già dalla stagione 2022-2023. Nessuno per il

momento conferma l’indiscrezione lanciata dall’emittente tv Sky

Sports, secondo cui la banca statunitense JP Morgan sarebbero

già al lavoro per raccogliere sul mercato almeno 6 miliardi di

euro. E dare così vita ad un campionato annuale europeo, non più

nazionale, ristretto ad una dozzina tra le migliori squadre

d’Europa.

Un torneo non alternativo ai singoli campionati domestici,

disputato nei turni infrasettimanali, finendo per occupare i

giorni finora utilizzati dalle competizioni Uefa, dalla

Champions League alla Europa League. Secondo le indiscrezioni

raccolte da Sky Sports non solo le trattative sarebbero già

piuttosto avanzate, ma potrebbero contare anche sul

coinvolgimento della Fifa. Top-secret i nomi dei soci fondatori

di questo progetto, ma tutto fa pensare che le migliori squadre

del Continente – dal Liverpool alla Juventus, dal Manchester

United al Bayern Monaco, fino alle due regine spagnole, Real

Madrid e Real Madrid – sarebbero state coinvolte. La formula del

torneo – sostiene Sky Sports – prevede un girone all’italiana,

con le squadre che si incontrano almeno due volte, prima del

finale ai play-off. Un’indiscrezione destinata a far tremare i

vertici della Uefa, che – in caso di successo di questa ipotesi

– subirebbe un profondissimo ridimensionamento.

Ma resta tutto da verificare il successo di questo progetto:

solo qualche giorno fa, per esempio, è clamorosamente fallito il

tentativo di golpe di Manchester United e Liverpool, che avevano

cercato di assumere il controllo organizzativo della Premier

League, promettendo più soldi alle serie inferiori. (ANSA).



