Piacenza, ex Ospedale militare: ecco le firme per l’assegnazione al Comune. Riqualificazione e sede del corso di Medicina in inglese

L’ottocentesco edificio di quello che fu il primo grande ospedale militare del Regno d’Italia sarà a tutti gli effetti concesso in uso alla città di Piacenza.

È arrivata l’ufficialità, con la firma nei giorni scorsi da parte dell’ex ministro Lorenzo Guerini al Protocollo d’intesa tra ministero della Difesa, Regione Emilia-Romagna, Comune e Ausl di Piacenza, Università di Parma, che prevede la concessione al Comune dello stabile, in uso al ministero della Difesa, per il tramite di Difesa Servizi S.p.A. (Società in house al dicastero).

Un passaggio fondamentale, che consentirà da un lato di recuperare un’opera architettonica di straordinario interesse urbano, civico e culturale, e dall’altro di rafforzare la sinergia istituzionale con l’Università degli Studi di Parma, cui saranno destinati gli spazi – a lavori ultimati – per ospitare il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in inglese “Medicine And Surgery”; corso attivato nell’anno accademico 2021-2022 con la collaborazione dell’Ausl e del Comune di Piacenza e con il sostegno della Regione.

Una cooperazione istituzionale che preserverà l’uso duale, civile e militare, del compendio di Viale Palmerio: 7.670 metri quadrati di superficie coperta, per un volume di circa 80mila metri cubi, e una superficie scoperta di 15.500 metri quadrati situato nel centro storico di Piacenza e dismesso nel 1993. Il Protocollo prevede infatti un progetto di riqualificazione urbana e recupero dell’esistente, e quindi niente nuovo consumo di suolo, ma rigenerazione e restituzione alla città di un edificio storico.

