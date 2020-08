Piacenza, ragazzini aggrediscono Polizia e Cc dopo controllo

(ANSA) – PIACENZA, 20 AGO – Pattuglie di polizia locale e

carabinieri sono state aggredite nel tardo pomeriggio di ieri a

Piacenza da un gruppo di ragazzini adolescenti, italiani e

stranieri, una quindicina in tutto tra cui minorenni. Un

carabiniere e un agente sono anche finiti al pronto soccorso a

causa di alcuni traumi riportati durante l’aggressione. È

accaduto durante un normale controllo in un giardinetto pubblico

alla periferia della città, dove alcuni residenti avevano

chiamato le forze dell’ordine per un consistente assembramento

di giovani.

Vigili e carabinieri, quando hanno chiesto i documenti per

l’identificazione, sono stati insultati e spinti da alcuni

ragazzi. Il più violento del gruppo, durante i momenti di

tensione, è stato caricato su un’auto di servizio per essere

portato al comando. A questo punto gli amici, che non si esclude

fossero sotto effetto di droghe e alcol, hanno scagliato

bottiglie di vetro contro le pattuglie, e due agenti sono

rimasti contusi. Il ragazzo fermato è stato poi denunciato a

piede libero, ma proseguono le indagini e la ricostruzione dei

fatti che potrebbe presto portare a nuovi provvedimenti nei

confronti degli altri. (ANSA).



