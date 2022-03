Piaggio: accordo con Santander per servizi finanziari

Condividi l'articolo

Piaggio e Santander Consumer Finance hanno sottoscritto “un accordo di collaborazione globale di lungo periodo, finalizzato allo sviluppo di servizi finanziari retail con l’obiettivo di supportare la struttura commerciale del Gruppo Piaggio e la rete distributiva sui differenti mercati locali”. Lo annuncia una nota.



Santander diventa quindi il nuovo partner globale del Gruppo Piaggio per la fornitura dei servizi finanziari retail. La partnership è “esclusiva” spiega una nota e interesserà i mercati chiave europei: “in una prima fase i Paesi attualmente non coperti da accordi con altri partner (tra cui Austria, Belgio, Paesi Bassi, Grecia e UK) e dal primo gennaio 2023 anche a Italia, Francia, Spagna e Germania”. Inoltre, Santander supporterà lo sviluppo del business Piaggio anche nei mercati dell’America Latina, degli U.S.A. e del Canada, forte di una presenza strutturata e capillare. Ma l’accordo prevede anche ” la valutazione delle parti di estendere la collaborazione in altri mercati strategici”.

