Pianaccio ricorda Enzo Biagi

(ANSA) – BOLOGNA, 06 AGO – A Pianaccio, frazione di Lizzano

in Belvedere sull’Appennino bolognese, il 9 agosto 1920 è nato

Enzo Biagi. Nel giorno del 102/o anniversario, e nel luogo dove

ora riposa, martedì 9 agosto dalle 16, al Centro Documentale

dove in convenzione con Teche Rai sono arrivati i suoi programmi

in forma digitale, si terrà un incontro aperto a tutta la

cittadinanza. Le figlie Bice e Carla, amici e colleghi

ricorderanno il giornalista scomparso nel 2007 e alcune tappe

importanti della sua carriera attraverso racconti, aneddoti di

vita, frammenti dei suoi programmi. L’evento si potrà seguire

anche online sul canale del Comune.

Le figlie riveleranno “com’è stato vivere accanto al

giornalista più popolare”; il direttore di ‘Oggi’ Carlo

Verdelli, all’epoca vicedirettore del Corriere della sera, e

Loris Mazzetti, già capostruttura di Rai1 e regista di molti

programmi di Biagi, racconteranno la loro esperienza a fianco di

un collega che ha segnato la storia del giornalismo e innovato

profondamente la professione. Le testimonianze saranno

accompagnate da frammenti televisivi tratti dai programmi del “grande cronista”. Ci sarà anche un inedito: un filmato

realizzato negli anni ’90 che documenta la consegna a Biagi del

premio conferitogli dal Comune di Lizzano in Belvedere, dove il

giornalista racconta, in maniera intima, il rapporto con la sua

terra.

Possibile la presenza dell’Arcivescovo di Bologna Matteo

Zuppi, che ricorderà anche la storia di don Giovanni Fornasini,

un altro pianaccese illustre trucidato dai nazifascisti il 13

ottobre 1944, che nel settembre scorso Papa Francesco ha elevato

a beato, e del sindaco di Bologna Matteo Lepore, perché la città

di Bologna è sempre stata nel cuore di Enzo Biagi, che lo ha

insignito nel 1993 dell’Archiginnasio d’oro e che prossimamente

intende dedicargli un Centro Studi.

Mercoledì 10 agosto, sempre a Pianaccio, sarà invece di scena ‘Quante trame di vita’ di Carlo Albè, spettacolo teatrale

dedicato a Enzo Biagi con Carlo Albè e la Gang. Le iniziative

sono state realizzate, spiegano i promotori, “nella

consapevolezza che ricordare l’opera di Enzo Biagi significhi

raccontare la storia del ventesimo secolo e dell’inizio del

ventunesimo”. (ANSA).



