Piani per golpe in Germania, tra arrestati anche chef stellato

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 10 DIC – Frank Heppner, uno chef stellato la

cui figlia è la compagna del calciatore del Real Madrid David

Alaba e un ex ufficiale di polizia un tempo incaricato di

proteggere le comunità ebraiche dagli attacchi terroristici sono

tra le ultime persone arrestate per il loro coinvolgimento nello

sventato piano per un colpo di stato in Germania, dove si

attendono altri arresti. Lo scrive il Guardian.

I dettagli emersi dopo la più grande operazione della polizia

tedesca contro l’estremismo di destra indicano che i sospetti

potrebbero essere stati informati in anticipo dei raid, in cui

3.000 agenti hanno hanno perquisito 150 siti tra Germania,

Austria e Italia. Il numero di sospetti finiti in manette è

salito a 54 venerdì. Armi sono state trovate in più di 50

luoghi, inclusi fucili e munizioni, secondo l’Ufficio federale

di polizia criminale.

Il gruppo, ispirato dall’ideologia del Reichsbürger secondo

cui il moderno stato tedesco è illegittimo, aveva pianificato di

prendere d’assalto l’edificio del Reichstag e arrestare i

parlamentari prima di rovesciare il governo e instaurare un

regime guidato da un aristocratico di 71 anni, Heinrich XIII,

principe di Reuss.

Heppner è stato arrestato mercoledì in un hotel a cinque

stelle nella località sciistica austriaca di Kitzbühel dove

lavorava. Sarebbe stato un membro del comando del braccio

militare del gruppo terroristico, responsabile di reclutare

nuovi membri, ottenere armi e altre attrezzature, nonché

costruire una comunicazione e una struttura IT a prova di

intercettazione. Aveva anche il compito di gestire la mensa che

avrebbe fornito i pasti ai membri del cosiddetto “Nuovo esercito

tedesco”. Il quotidiano austriaco Die Presse, citando gli

investigatori, ha detto che Heppner, 62 anni, sarebbe stato

anche il cuoco personale di Heinrich XIII, dopo che questi si

fosse insediato come re.

La figlia 28enne di Heppner, Shalimar, ha una relazione con

Alaba, calciatore del Real Madrid e capitano della nazionale

austriaca. La coppia ha un figlio nato nel 2019.

Tra gli altri sospettati di aver fatto parte del gruppo c’era

un ex ufficiale di polizia incaricato di proteggere le comunità

ebraiche dagli attacchi terroristici, Michael Fritsch. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte