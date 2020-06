Piano B piano C e non solo, tutte le vie del calcio

Ora il calcio ha un piano B. Ma anche un piano C. E non solo. E’ dettagliato e prevede ogni possibilità la delibera approvata dal Consiglio federale. In sintesi, La stagione calcistica 2019-20 si concluderà in base al merito sportivo: play-off e play-out in caso di nuovo stop ai campionati (per un nuovo contagiato e la quarantena di tutta la squadra); altrimenti definizione con l’algoritmo delle classifiche, con retrocessioni ma senza assegnazione del titolo di Campione d’Italia In pratica, le possibilita’ sono diverse.

IPOTESI A. Se il 20 giugno, data fissata per la ripresa dei campionati, non si potesse scendere in campo per nuovi casi di Coronavirus e non ci fosse modo di ricominciare e finire entro il 20 agosto, il Consiglio Figc definirà l’esito del campionato in base alla classifica cristallizzata con i criteri correttivi; non sara’ assegnato lo scudetto, sì a retrocessioni e promozioni (3 tra A e B, ultime 4 in C) Se invece il campionato non riparte il 20 ma c’e’ modo di riavviarlo piu’ tardi, entro il 10 luglio il Consiglio federale decidera’ se ci sono le condizioni per proseguire col calendario fino al 20 agosto o in alternativa varare un nuovo format play off-play out; ma se al 10 luglio tutto dovesse essere ancora bloccato, si ricorrera’ di nuovo alla classifica-algoritmo, senza scudetto e con le retrocessioni

IPOTESI B: se il campionato riparte il 20, come previsto oggi, ma deve essere sospeso o alcune partite sono impossibili da giocare e non c’e’ possibilità di concludere entro il 20 agosto, sono stabiliti sin da oggi play-off e play-out, con modalita’ da definire. Anche in questo caso, se al momento della definizione del format si verifica l’impossibilita’ di chiudere entro il 20 agosto, allora di nuovo classifica-algoritmo con retrocessioni e senza scudetto, a meno che le partite giocate non rendano matematicamente irraggiungibile la prima. Che a quel punto sarebbe Campione d’Italia

IPOTESI C: se il campionato parte, e’ sospeso e riparte con play off e play out ma viene nuovamente sospeso senza tempo per chiudere al 20 agosto, si ricorre direttamente alla classifica-algoritmo, senza scudetto ma con retrocessioni che tengano conto anche dei play out- play off gia’ disputati (esempio: per la terza promossa in A e’ fuori dall’algoritmo chi fosse stato eliminato dal play off di B) (ANSA).



