Piano Ue sui migranti entro l’8 dicembre. Viminale: ‘Iniziative comuni si Berlino’

Condividi l'articolo

“Il piano d’azione sui migranti sarà proposto in tempo utile per il prossimo Consiglio Affari Interni”. Lo ha spiegato il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer, soffermandosi sul dossier migranti nel corso del briefing quotidiano. Il Consiglio Affari Interni ordinario è previsto il prossimo 8 dicembre ma fonti dell’esecutivo Ue non escludono che, prima, possa essere convocata una riunione ministeriale straordinaria sul dossier.

Intanto il ministro dell’interno Matteo Piantedosi sta partecipando ad Eltville, in Germania, al G7 dei ministri degli Interni. In un colloquio fra i partner l’Italia ha confermato di volersi attenere alle regole Ue, senza procedere da sola, sui migranti, e la Germania ha ribadito ancora una volta di voler tener fede al meccanismo di solidarietà. È quanto si apprende del bilaterale tra Matteo Piantedosi, e la collega tedesca A quanto trapela, Piantedosi avrebbe detto “più volte” che l’Italia “non intenda affatto procedere da sola” sui migranti, mentre la ministra Faeser ha sottolineato che Berlino terrà fede agli impegni.

Berlino terrà assolutamente fede al meccanismo di solidarietà. Entrambi i ministri hanno sottolineato che i rimpatri devono essere più efficienti, interesse che Germania e Italia condividono. Serve inoltre una più stretta cooperazione con i Paesi africani, si è sottolineato. I due ministri hanno anche affrontato il tema della collaborazione sul contrasto alla criminalità organizzata e alla droga, ricordando peraltro la strage di Duisburg, commessa nell’agosto del 2007 dalla ‘ndrangheta, quando furono uccise sei persone. La Germania ha molto da imparare dall’Italia, ad esempio su come contrastare il riciclaggio di denaro, ha ammesso la parte tedesca.

“Piena convergenza per iniziative comuni al fine di governare i flussi migratori”. È quello che ha twittato il Viminale sull’incontro bilaterale avuto dal ministro Matteo Piantedosi

Agenzia ANSA L’ANALISI di Mattia Bagnoli (ANSA)

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte