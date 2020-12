Piazza Fontana: da 51 anni attivo Comitato antifascista

(ANSA) – MILANO, 11 DIC – Alla vigilia del 51/o anniversario

della strage di Piazza Fontana, l’Anpi di Milano ricorda come

quel venerdì del 12 dicembre 1969 “alle 19 appena due ore e 23

minuti dopo la strage di piazza Fontana, nella sede storica

dell’Anpi di Milano, in via Mascagni 6, si riuniva il Comitato

Permanente Antifascista per la Difesa dell’Ordine Repubblicano”.

Morirono 17 persone nella sede della Banca nazionale

dell’Agricoltura.

Il Comitato si era costituto nel maggio del 1969,

all’indomani delle bombe neofasciste alla Fiera Campionaria e

alla Stazione Centrale di Milano e, ricorda il presidente

dell’Anpi milanese, Roberto Cenati, il giorno della strage “non

ebbe esitazione a denunciare l’orrendo crimine “ispirato e

organizzato da forze reazionarie che nelle provocazioni e nel

terrorismo cercano l’occasione per avventure autoritarie”.

“Da allora – sottolinea Cenati – il Comitato Permanente

Antifascista ha costituito e costituisce, oggi più che mai punto

di riferimento indispensabile per la difesa della democrazia e

delle istituzioni repubblicane”. (ANSA).



