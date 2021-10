Picchia anziana che lo rimprovera per linguaggio, arrestato

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 13 OTT – A una fermata dell’autobus, nel

Bolognese, un ha aggredito con calci e pugni una donna di 71

anni che, poco prima, lo aveva rimproverato per avere usato un

linguaggio scurrile mentre parlava al telefono. E’ accaduto

intorno alle 12.30 in via San Donato, a Granarolo dell’Emilia.

L’uomo, 30 anni, residente in paese e con precedenti alle

spalle, poi ha tirato fuori un coltello e ha minacciato e ferito

a una mano un altro passante che aveva cercato di difendere la

pensionata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di

San Lazzaro di Savena che hanno fermato e disarmato l’uomo che,

oltre ad avere opposto resistenza, li ha minacciati di morte.

Arrestato, verrà giudicato domani per direttissima. Sia

l’anziana che l’altro uomo, 58 anni, sono stati assistiti dal

118: per lei 10 giorni di prognosi, 15 per lui. (ANSA).



