Picchia compagna, figlia 16enne chiama la Polizia, arrestato

(ANSA) – BOLOGNA, 22 OTT – Un 54enne di origine cubana,

intorno all’una di notte a Bologna, è stato arrestato dalla

Polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze

stupefacenti ed è stato denunciato per percosse per avere

colpito, con un pugno, la convivente. A chiamare la centrale

operativa del 113 è stata la figlia 16enne della donna che ha

riferito agli agenti che in casa, in via San Vitale, era in

corso una violenta discussione e che la madre era stata ferita.

Quando le pattuglie hanno raggiunto l’abitazione, hanno

trovato la donna, una 50enne originaria della Repubblica

Dominicana, e la figlia fuori casa, mentre il 54enne, con

precedenti alle spalle, si era chiuso all’interno e non sembrava

intenzionato a fare entrare nessuno. Gli agenti hanno cercato di

convincerlo ad aprire e lui li ha minacciati. Quando si è deciso

ad aprire la porta, la polizia è entrata in casa e, controllando

nelle stanze, ha rinvenuto 48 grammi di hashish, un bilancino di

precisione e 495 euro in contanti. (ANSA).



