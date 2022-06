Picchia la compagna davanti ai figli piccoli, lei è grave

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 01 GIU – Davanti ai tre figli piccoli, un

uomo, un 40enne italiano, ha aggredito con violenza la compagna,

30 anni. E’ accaduto ieri pomeriggio nell’abitazione della

famiglia in zona Lame a Bologna. Ad allertare immediatamente i

carabinieri sono stati i vicini di casa che hanno riferito che

la donna era in pericolo.

I militari del nucleo radiomobile, raggiunta la casa, hanno

bloccato il 40enne che poi è stato arrestato per maltrattamenti

contro familiari o conviventi. La compagna, che presentava

lividi sul corpo, è stata soccorsa dal 118 che l’ha trasferita

all’Ospedale Maggiore: al momento è ricoverata in prognosi

riservata. Ai carabinieri, che hanno raccolto elementi per

ricostruire l’accaduto, la 30enne ha raccontato che subiva

violenze dal compagno da 12 anni, da quando era iniziata la loro

convivenza. Da subito sono iniziati minacce e maltrattamenti,

lei non aveva mai sporto denuncia. Dopo l’ultimo episodio,

temendo per la sua incolumità e per quella dei bambini, il più

grande dei tre ha 7 anni, ha deciso di agire. Come disposto

dalla Procura, il 40enne è stato accompagnato alla Dozza.

