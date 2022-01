Picchia la moglie con bastone davanti al figlio, arrestato

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 18 GEN – E’ rientrato a casa ubriaco e,

senza alcun motivo, ha colpito la moglie con un bastone da

hockey sotto gli occhi del figlio piccolo. E’ successo a

Bologna, in una casa nel quartiere Savena, dove i carabinieri

sono intervenuti e hanno arrestato un uomo di 41 anni. A chiamare il 112 è stato lo stesso bambino, dopo che la

madre gli ha chiesto di chiedere aiuto temendo che la situazione

potesse ulteriormente degenerare. Raggiunto l’appartamento, i

militari hanno trovato la donna in lacrime e con evidenti segni

sul volto. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di

maltrattamenti in famiglia. (ANSA).



