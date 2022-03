Picchia la moglie in una struttura di accoglienza, arrestato

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 12 MAR – Un uomo di 34 anni, di origine

somala, è stato arrestato a Bologna dai carabinieri per lesioni

gravi ai danni della moglie, una sua connazionale di qualche

anno più giovane. L’aggressione è avvenuta in una struttura

adibita all’accoglienza di persone in emergenza abitativa e

seguite dai servizi sociali, dove la coppia in questo periodo

vive con i sei figli, tutti minorenni.

La donna è stata colpita e calci pugni ed è stata trovata dai

soccorritori tramortita e con il volto tumefatto: trasportata

d’urgenza all’ospedale Maggiore, è stata ricoverata con una

prognosi di 30 giorni.

Secondo quanto ricostruito, il pestaggio è avvenuto nella

stanza dove la famiglia è alloggiata e dove i carabinieri sono

intervenuti dopo una richiesta dei gestori. I militari hanno

trovato lì anche l’uomo, ancora in stato di agitazione. I

bambini sono stati messi in sicurezza e il 34enne è stato

portato in carcere. (ANSA).



