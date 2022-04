Picchiato perché difende i nipoti derubati delle uova di Pasqua

Condividi l'articolo

(ANSA) – CREMONA, 15 APR – Pestato da una baby gang per aver

tentato di difendere i nipotini, appena derubati: è successo in

un parco di Crema, in provincia di Cremona, e la vittima è un

48enne ristoratore. Al momento gli aggressori sono stati

identificati dai carabinieri L’uomo aveva appena regalato uova di Pasqua ai suoi nipotini,

che usciti dal locale per tornare a casa hanno attraversato i

giardini pubblici di Porta Serio e lì sono stati minacciati e

circondati da alcuni ragazzini che si sono fatti consegnare le

uova. Tornati dallo zio in lacrime, i bambini hanno raccontato

l’accaduto e il ristoratore ha raggiunto il parco, dove ha

affrontato il gruppo chiedendo la restituzione delle uova di

Pasqua. In risposta è stato aggredito. “Erano una decina, tutti

minorenni, alcuni di origine straniera – ha raccontato il 48enne

-. Mi hanno aggredito a calci e pugni, tanto che sono dovuto

ricorrere alle cure del pronto soccorso”. (ANSA).



