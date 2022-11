Pichetto: Contro l’abusivismo edilizio ‘basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti quelli che lasciano fare’

Condividi l'articolo

Contro l’abusivismo edilizio “basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti quelli che lasciano fare”, perché “i sindaci non devono lasciare costruire”, ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto (FI), a Rtl 102.5. Sulla demolizione della case abusive, proposta dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, il ministro ha detto: “io confischerei quello che è abusivo, e poi andrei a vedere caso per caso”.

“Il ponte di Genova è stato sfruttato come veicolo per una sanatoria notevole dell’abusivismo edilizio”, secondo il ministro Pichetto. Il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, annunciato ieri in Consiglio dei ministri, “deve essermi presentato a giorni -, ha detto ancora il ministro -. Era partito con il ministro Galletti nella legislatura 2013-2018. Io sono arrivato al Ministero un mese fa, ho chiesto subito cosa era pendente. Il Piano risulta in definizione”. Tuttavia, ha aggiunto Pichetto, “non avrebbe evitato il disastro di Ischia. Il disastro non ci sarebbe stato se non si fosse costruito nell’alveo, e se si fossero fatte le misure di sicurezza che risultano in progettazione da anni”. “Speriamo che tutti facciano il loro dovere, dal ministro agli amministratori locali”, ha concluso Pichetto.

