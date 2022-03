Pièce di regista russo obbligato a stare a Mosca aprirà Avignone

Condividi l'articolo

Una “pièce” del regista russo Kirill Serebrennikov, al quale è tuttora impedito di lasciare Mosca, aprirà il Festival di Avignone, nel sud della Francia, nel mese di luglio. Lo ha annunciato oggi l’organizzazione della manifestazione teatrale.

“Per ora non sappiamo se sarà presente ad Avignon – ha detto il direttore del festival Olivier Py – ovviamente ce lo auguriamo con tutto il cuore. La programmazione di questa pièce – ha poi precisato – è stata decisa due anni fa, ben prima dell’invasione russa in Ucraina”. Serebrennikov, voce critica su Putin, aveva presentato Petrov’s Flu in concorso al festival di Cannes ma non aveva potuto accompagnare il film in quanto privato del diritto di lasciare la Russia a causa di una condanna penale (ANSA).



