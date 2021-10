Pieri, Orsato? Problema è il fischietto già in bocca

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 18 OTT – Un fischietto già in bocca, pronto

alla decisione: sta tutta qui, secondo Tiziano Pieri, l’origine

del caso gol di Abraham-rigore Roma che ha riportato l’arbitro

Daniele Orsato al centro delle polemiche. Secondo l’ex direttore

internazionale, ora commentatore Rai, il vantaggio sul rigore

esiste ma determinante è stata la dinamica del comportamento di

Orsato: se Orsato avesse avuto il fischietto in mano, come è di

solito, e non in bocca ci sarebbe stato tempo per valutare con

più freddezza. E magari anche per far appello alla Var.

“La mia lettura”, dice Pieri – che puntualizza come il

vantaggio si possa applicare anche di caso di rigore – è che “la valutazione di Orsato sul primo contatto Abraham-Danilo gli

fa portare il fischietto in bocca. A quel punto, sul secondo

contatto, che è un calcio di rigore solare, lui fischia:

purtroppotutto quello che ne consegue dopo è anche figlio della

sfortuna”. Se invece “avesse avuto il fischietto in mano sul

contatto Szczesny-Mkhitaryan sicuramente non avrebbe fatto

tecnicamente in tempo a fischiare il calcio di rigore prima

della segnatura di Abraham”. “E’ vero – aggiunge Pieri – che da

un arbitro esperto e bravo come Orsato ci si aspetta sempre il

massimo. Il massimo sarebbe stato fischiare un attimo in

ritardo. Ma la sua istintività lo porta a essere sempre molto

perentorio nelle sue decisioni, sia tecniche che disciplinari. E

oggi con la Var forse c’è necessità di un cambiamento per tutte

queste tecnologie che possono subentrare”.

Secondo Pieri “di sicuro quello che viene comunicato da

Orsato a Cristante, se è vero che ha detto che non si può dare

vantaggio, non corrisponde alla verità. Abbiamo visto altri

casi…Molto probabilmente voleva esprimere un concetto diverso

in quel momento”. Quindi Orsato avrebbe dovuto applicare il

vantaggio e far andare in gol Abraham, poi “la Var avrebbe

analizzato l’azione che ha portato al gol e se avesse intravisto

nel tocco di Mkhitaryan la volontarietà e la punibilità del

fallo avrebbe consigliato all’arbitro di rivedere il tocco di

mano ed eventualmente di assegnare il calcio di rigore”. Se

invece il toccofosse stato ritenuto frutto di una caduta “non

sarebbe mai stato da considerare falloso”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte