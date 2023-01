Pil, Bonomi: ‘Verso ripresa robusta nel secondo semestre’

Condividi l'articolo

“Avremo un anno caratterizzato per i primi sei mesi da alcune difficoltà. Nel secondo semestre l’economia dovrebbe riprendere in maniera robusta. Temiamo però una frenata degli investimenti, ed è il motivo per cui Confindustria, anche durante la discussione della legge di Bilancio, ha spinto molto il governo per stimolarli”. Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, a Radio24, rispondendo sull’andamento dell’economia e un’eventuale recessione. “Auspichiamo ci siano strumenti di supporto alle imprese finalizzati agli investimenti. Dobbiamo avere l’ossessione della crescita – ha detto – e la facciamo solo se siamo competitivi”.

