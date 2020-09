Pil: Istat conferma frenata nel 2019, +0,3%

Nel 2019 il tasso di crescita del Pil in volume è stato pari allo 0,3%, con una revisione nulla rispetto alla stima di marzo. E’ quanto rileva l’Istat precisando che “la stima aggiornata dei conti economici nazionali conferma il significativo rallentamento della crescita dell’economia nel 2019”. Sulla base dei nuovi dati infatti nel 2018 il Pil in volume è invece cresciuto dello 0,9%, con una revisione al rialzo di 0,1 punti percentuali rispetto alla stima di marzo. L’Istat precisa inoltre per l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil ha registrato un “netto miglioramento” scendendo nel 2019 a -1,6% dal -2,2% del 2018. Quanto invece alla pressione fiscale lo scorso anno è risultata pari al 42,4%, in aumento rispetto al 41,8% dell’anno precedente.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte