Pinto ‘Arbitri? Roma danneggiata, ora basta’

(ANSA) – ROMA, 01 NOV – “Io non posso nascondere che in

queste undici partite ci sono situazioni in cui la Roma è stata

chiaramente danneggiata”. Lo ha detto il GM della Roma Tiago

Pinto a Sky Sport tornando sugli episodi arbitrali che hanno

vista protagonista la squadra di Mourinho ieri contro il Milan,

e non solo. Poi ha aggiunto: “Siamo tutti dei professionisti,

così come noi dobbiamo migliorare e assumerci la responsabilità

di quello che facciamo, è anche il momento di dire basta. La

Roma e i suoi tifosi meritano rispetto, senza nascondere i

nostri difetti e ciò in cui dobbiamo migliorare”. (ANSA).



