Pinto, esclusione Karsdorp? Interesse Roma sopra tutto

(ANSA) – ROMA, 13 NOV – “Sul caso di Karsdorp non nascondo i

problemi. Tutti voi avete visto quello che è successo. Noi,

insieme al giocatore e all’allenatore, abbiamo deciso che

sarebbe stato meglio per tutti, per lui e per la squadra, non

essere della partita”. Lo ha detto il gm della Roma, Tiago

Pinto, commentando la situazione dell’olandese dopo lo sfogo di

Jose Mourinho di mercoledì scorso e la non convocazione per la

partita con il Torino.

“Dopo la fine di questa partita e come abbiamo fatto sempre

con i problemi che sono successi – ha proseguito il dirigente ai

microfoni di Dazn – dobbiamo mettere l’interesse della Roma

sopra a tutto e sicuramente troveremo una soluzione buona per

tutti”. (ANSA).



