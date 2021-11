Pinto “non possiamo fare ‘instant team’, Mourinho lo sa”

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 16 NOV – “Noi sappiamo che non possiamo creare

un instant team come altre squadre fanno” lo ha detto Tiago

Pinto a Sky Sport parlando della strategia giallorossa. Una

strategia sposata da Mourinho. “Josè non solo è consapevole, ma

è anche allineato – ha continuato il General manager giallorosso

-. Ma siamo convinti che tutti insieme, proprietà, scouting,

allenatore, Tiago Pinto, come abbiamo fatto in estate, troveremo

le soluzioni giuste per mantenere l’approccio sostenibile di cui

abbiamo parlato ma allo stesso tempo migliorare la squadra come

la proprietà, Mourinho e io vogliamo”. (ANSA).



