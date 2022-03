Pioli, contenti per vittoria ma classifica non reale

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 12 MAR – “Siamo contenti di questa vittoria,

del nostro momento ma la classifica non è reale e noi viaggiamo

partita per partita, con attenzione e determinazione”. Lo dice

il tecnico del Milan Stefano Pioli a Dazn dopo la vittoria dei

rossoneri sull’Empoli che gli ha garantito il primo posto in

classifica e il momentaneo +5 sull’Inter. Merito anche della

solidità difensiva che è “la cosa più bella che stiamo facendo”,

spiega Pioli. “Tutta la squadra si sta adoperando, si applica

molto e il merito non è solo dei centrali. Potevamo fare il

secondo gol, è stato un secondo tempo difficile ma abbiamo

lottato come una grande squadra. Abbiamo voluto questa

vittoria”.

E la firma di questo successo è quella di Kalulu, 600esimo gol

in Serie A di Pioli. “Kalulu si sta meritando tutto questo, ha

lavorato duramente anche quando è stato poco coinvolto. Merito

di Maignan che ha posizionato i compagni addirittura portandosi

sulla linea di centrocampo? Fa 100 domande al giorno per capire,

è dentro la partita. La comunicazione è fondamentale e chi è

lontano dalla palla deve aiutare a coordinare le posizioni”.

(ANSA).



—

