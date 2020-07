Pioli “è il mio Milan, ora extra sforzo con la Juve”

(ANSA) – MILANO, 06 LUG – “E’ un’occasione per dimostrare che siamo cresciuti. La crescita è stata continua, la Juventus è la squadra più forte e, per ottenere un risultato eccezionale, serve uno sforzo straordinario, ci vorrà un grande Milan”. Alla vigilia della sfida con la capolista, Stefano Pioli carica così il Milan, che finalmente ricalca la sua idea di squadra. “Sì – conferma l’allenatore rossonero -. Anche in passato si sono viste situazioni che mi piacciono, ma non con la continuità, la lucidità e la precisione tecnica di queste partite”.

"Gli impegni ravvicinati – aggiunge Pioli – portano via energia ma le motivazioni, gli stimoli e il nostro momento ci porteranno a superare queste difficoltà ed esprimere il massimo anche domani". (ANSA).



—

