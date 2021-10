Pioli, Ibra o Giroud? Non ho ancora deciso

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 22 OTT – “Ibrahimovic Ha bisogno di giocare

e allenarsi, ha iniziato una settimana fa. Il minutaggio sarà in

crescendo ma devo ancora decidere se partirà dall’inizio lui o

Giroud”: Stefano Pioli non scopre le carte del suo Milan alla

vigilia della sfida contro il Bologna. Una partita importante

dopo in cui i rossoneri dovranno riscattare la sconfitta di

Champions League contro il Porto. “Sono state 48 ore abituali,

abbiamo valutato le poche cose positive e le cose negative poi

abbiamo cercato di lavorare. Ma con grande concentrazione al

campionato, abbiamo tre partite importanti. Poi alla Champions

penseremo tra due settimane”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte