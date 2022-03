Pioli, il derby ha dato al Milan più energie

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 05 MAR – “Il derby ci ha dato energie

piuttosto che toglierle e siamo pronti ad affrontare questa

partita importante”: lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli

alla vigilia della sfida contro il Napoli.

La squadra di Spalletti arriva allo scontro diretto senza aver

disputato nessuna partita in settimana, mentre i rossoneri sono

reduci dal derby di Coppa Italia contro l’Inter di martedì sera.

Ma non sarà un alibi per il Milan. E Pioli non si

accontenterebbe del pari: “Se entriamo con la mentalità di

accontentarci – spiega l’allenatore rossonero – ci avviciniamo

più al risultato negativo che a quello positivo. Mancano 33

punti. Sarà una continua altalena. Nessuno vorrà scenderci e noi

dobbiamo rimanerci sopra per lottare fino alla fine per le

posizioni di vertice”. (ANSA).



