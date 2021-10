Pioli, il Milan ha giocato una partita di altissimo livello

Condividi l'articolo









(ANSA) – BERGAMO, 03 OTT – “Una bellissima partita da

entrambe le squadre, che l’hanno fatta proponendo molti

giocatori offensivi. Abbiamo saputo metterci la qualità contro

un avversario molto forte”. Stefano Pioli è soddisfatto della

prestazione del suo Milan sul campo dell’Atalanta: “Una squadra

che di solito parte forte, quindi abbiamo tentato di partire più

forte di loro e ci siamo riusciti. Tonali ed Hernandez? In

crescita come tutti. Ma non siamo ancora perfetti e non lo

saremo mai”. Una settimana da bassi e alti per i rossoneri: “Anche una buona mezzora martedì scorso con l’Atletico Madrid

era stata di altissimo livello, il che che deve convincere

ancora di più i miei giocatori, soprattutto i giovani, di essere

maturi per affrontare sfide di vertice come questa – chiude il

tecnico rossonero -. Bisogna proseguire su questa strada con

umiltà e voglia di crescere: ai miei chiedo di viverla con

partecipazione e grande disponibilità. Non so quanti giocatori

recupereremo durante la sosta per le Nazionali, se Ibrahimovic o

anche altri”. (ANSA).



