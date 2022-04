Pioli: “Juve-Inter? Non conta più cosa fanno altri”

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 03 APR – “Questa sera la guardo sicuramente,

ma con molto distacco. Non conta più quello che fanno gli

altri”. Così l’allenatore del Milan Stefano Pioli sullo scontro

diretto di questa sera tra Juventus e Inter, una gara che può

cambiare gli equilibri delle prime quattro in classifica.

I rossoneri, invece, impegnati domani contro il Bologna a

San Siro, scenderanno in campo consapevoli dei risultati delle

dirette rivali per lo scudetto. Ma non è un problema per Pioli: “Non cambia nulla. Dobbiamo rimanere concentrati su ciò che

possiamo determinare, ovvero la nostra gara. Ha ragione Tomori,

stiamo vivendo un momento con tensione positiva che è un onore

vivere. Ho trovato un Milan attento, concentrato che ha la

sensibilità per capire che ogni partita è un treno che ti passa

davanti, devi salirci sopra e guidarlo”. (ANSA).



