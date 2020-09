Pioli “Milan deve continuare percorso di crescita”

(ANSA) – CROTONE, 27 SET – “E’ stata una partita difficile,

complicata. I ragazzi stanno giocando spesso, siamo a inizio

stagione è impensabile mantenere sempre i ritmi alti. Abbiamo

gestito bene la gara, rischiando molto poco e creando delle

buone situazioni. Poi è chiaro che quando c’è bisogno di gestire

la palla forse potevamo farlo meglio. Tecnicamente non è stata

la nostra miglior partita però era una gara molto insidiosa e

l’abbiamo approcciata bene. E questo era importante”. Così il

tecnico del Milan Stefano Pioli commenta – ai microfoni di Sky –

la vittoria della sua squadra a Crotone.

Con i rossoneri alla 14ma partita utile consecutiva, Pioli

non vuole comunque sentire parlare di “grandi” come ambizioni.

“Siamo grandi per pensare alla prossima partita. Dobbiamo

ragionare gara per gara – afferma – e cercare di crescere e

migliorare perché sono tante le situazioni in cui possiamo fare

meglio. Stiamo passando anche un momento un po’ delicato tra

infortuni e qualcuno che non c’è. Dobbiamo stringere i denti.

Sapevamo che questa è una settimana molto importante con 2

partite di campionato e l’ultima partita decisiva per entrare

nei gironi Adesso dobbiamo recuperare energie e spero che

infortunio di Rebic non sia di lungo tempo perché abbiamo

qualche difficoltà”. Al riguardo le prime notizie sembrano

incoraggianti. Per l’attaccante si parla di una lussazione al

gomito sinistro. “La buona notizia – dice Pioli – è che sembra

che non ci sia frattura quindi questo ridurrebbe i tempi di

assenza, spero sia confermato”. In prospettiva futura, per il

tecnico rossonero, i rivali in campionato “sono le squadre che

ci sono state davanti la scorsa stagione. Noi dobbiamo fare il

nostro percorso di crescita partita per partita. Poi è chiaro

che siamo il Milan e vigliamo migliorare il cammino del

campionato scorso”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte