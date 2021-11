Pioli ‘Milan poco lucido, paghiamo a caro prezzo errori’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 28 NOV – “Oggi ci mancata è lucidità, dovevamo

gestire meglio il vantaggio, invece abbiamo commesso errori che

in questo momento paghiamo a caro prezzo. Abbiamo preso sette

gol in due partite, evidentemente qualcosa non ha funzionato”.

Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, dopo la sconfitta col

Sassuolo.

“Mentalmente non siamo stati lucidi nelle scelte. Abbiamo

perso palloni che andavano gestiti meglio e in area non abbiamo

tenuto le distanze che servivano – ha proseguito Pioli -. Siamo

partiti fortissimo e ora tutti abbiamo fatto qualcosa di meno e

a questo livello si nota, specie con un avversario come il

Sassuolo”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte