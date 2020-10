Pioli, non pensiamo a vetta ma Milan ora è squadra

(ANSA) – MILANO, 04 OTT – “Derby da primi in classifica? C’è

soddisfazione di avere ottenuto questi risultati poi non

pensiamo alla vetta della classifica, il campionato è lungo”:

Stefano Pioli, al termine della sfida contro lo Spezia, non

pensa al primo posto in classifica in vista della sfida contro

l’Inter alla ripresa. Il Milan è a punteggio pieno ma con un

calendario favorevole e Pioli aspetta il rinforzo in difesa: “Avremmo potuto rilassarci dopo la vittoria in Europa ma così

non è stato. Sono soddisfatto della partita di stasera. Il Milan

adesso è squadra. Giochiamo con fiducia e qualità. E’ vero che

stiamo cercando un difensore centrale perché abbiamo parecchi

infortunati – aggiunge il tecnico a Sky – e un calendario

impegnativo. Stiamo cercando, manca poco, ma l’importante è aver

iniziato così la stagione, esserci riusciti è un buon inizio, ci

deve dare positività e fiducia in vista del futuro”. Ora Pioli

aspetta di recuperare gli infortunati: “Per Rebic

importantissima settimana prossima ha ancora dolore, Romagnoli

sarà a disposizione, Musacchio ancora non sta bene e per Ibra e

Duarte dobbiamo aspettare”. (ANSA).



