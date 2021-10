Pioli, per Milan vittoria difficile ma meritata

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 26 OTT – “Se sono soddisfatto? Lo sono

tantissimo. È difficile giocare contro il Torino, per noi era la

quarta partita in dieci giorni con tanti giocatori che le hanno

giocate tutte. Nel secondo tempo non siamo stato dinamici e

abbiamo rischiato solo nel finale. Mi è piaciuta la voglia di

portare a casa una vittoria difficile ma comunque meritata”:

gioisce il tecnico del Milan Stefano Pioli dopo la vittoria per

1-0 sul Torino che ha regalato il primo posto in classifica al

Milan che ha, almeno momentaneamente, allungato sul Napoli di

tre punti. Il Milan dovrà affrontare ora un trittico di fuoco

contro Roma, Porto e il derby contro l’Inter. “:Ora abbiamo tre

partite importanti la settimana prossima. Il club e l’area

tecnica sono stati bravissimi a costruire un organico così

completo. Mi dispiace non aver potuto far rifiatare Leao, sta

spendendo tantissimo. Mi auguro che Rebic possa rientrare

presto. Dobbiamo continuare ad avere questo spirito e questa

generosità”, spiega Pioli che ha recuperato anche Brahim Diaz,

guarito dal Covid. (ANSA).



