Pioli “siamo lontani,ma con Roma scontro diretto

(ANSA) – MILANO, 27 GIU – “La classifica ci vede lontani” ma la sfida con la Roma “è uno scontro diretto”. Il calendario del Milan è complicato, ma per Pioli anche uno stimolo. “Dobbiamo migliorare la nostra posizione in classifica, non abbiamo ancora vinto una partita con una squadra che ci sta davanti: ora – ha notato l’allenatore – le incontreremo tutte tranne l’Inter, e sono occasioni importanti per dimostrare la nostra crescita.

Abbiamo fatto tanti passi in avanti e avremo tante occasioni per dimostrarlo”. (ANSA).



