Pioli, voglio finire al massimo poi vedremo decisioni

“Voglio solo avere la soddisfazione a fine campionato di aver dato il massimo e aver fatto un ottimo lavoro coi miei giocatori in un club importante e prestigioso come il Milan. E non lo dico perché devo”. Stefano Pioli risponde così a chi gli domanda se il finale di stagione può aumentare le sue chance di restare l’allenatore rossonero. “Non penso al 3 agosto ma a domani, alle nostre ottime gare – dice alla vigilia della sfida con la Juventus -: per il lavoro fatto in otto mesi a Milanello meritiamo di finire bene il campionato.

Poi quelle che saranno le decisioni le vedremo più avanti”.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte