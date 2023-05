Pippo Baudo, la Rai? La lottizzazione almeno era pluralista

Condividi l'articolo

“La Rai è di tutti gli italiani, al di là di ogni conduzione

o convinzione politica. È dei cittadini che pagano il canone e

quindi deve essere plurale”. Parola di Pippo Baudo, oltre

sessant’anni di carriera alle spalle, citato ieri da Luciana

Littizzetto, nel suo monologo di addio a Viale Mazzini, come

simbolo della tv pubblica – al di là dei governi di turno –

insieme con Mike Bongiorno, Enzo Biagi, Corrado, Raffaella

Carrà.

“Ho seguito l’ultima puntata di Che tempo che fa, mi è

piaciuta moltissimo. Ho apprezzato la lettera della Littizzetto

che condivido pienamente. Anche l’atteggiamento di Fabio Fazio è

stato molto dolce, simpatico, invitante”, dice Baudo all’ANSA.

“Un programma ricco di spunti, interviste, ospiti

straordinari… è un peccato che un’esperienza simile finisca,

ma se Fazio ha deciso di lasciare dopo 40 anni la Rai qualche

motivo ci sarà”, sottolinea il conduttore, che con i suoi show,

tredici Festival di Sanremo e altrettante edizioni di Domenica

in, ha attraversato la storia dell’Italia, ha visto scorrere

l’avvicendarsi dei governi, ha sfiorato la crisi internazionale

per lo sketch del trio Lopez-Marchesini-Solenghi sull’Ayatollah

Khomeini a Fantastico nel 1986, ha lanciato Beppe Grillo di cui

ricorda oggi la celebre battuta sull’allora premier Bettino

Craxi, sempre a Fantastico, che costò al comico la cacciata

dalla Rai (“Se in Cina sotto tutti socialisti a chi rubano?”).

Sospira Baudo parlando degli anni della lottizzazione: “Era

una lottizzazione intelligente, dava spazio ai rappresentanti di

ogni tendenza politica e quindi era una Rai plurale. Oggi invece

c’è la tendenza a volerla controllare, regolare. Il servizio

pubblico deve assicurare a tutti il diritto di parola, deve

mettere sul tavolo tutte le carte, poi lo spettatore sceglie

quelle che vuole”. (ANSA).



