Piranesi, la passione per il sogno impossibile

(ANSA) – ROMA, 14 OTT – L’utopia che si fonde con la realtà,

in una sintesi mirabile tra elementi oggettivi ed elaborazioni

creative, con uno sguardo appassionato che è quello insieme

dello studioso e del sognatore: in occasione dei 300 anni dalla

nascita di Giambattista Piranesi, l’Istituto Centrale per la

Grafica di Roma ospita “Giambattista Piranesi. Sognare il sogno

impossibile”, allestita nella sede di Palazzo Poli alla Fontana

di Trevi dal 15 ottobre al 31 gennaio. Un vero omaggio

espositivo, a cura di Maria Cristina Misiti e Giovanna Scaloni

con la collaborazione di Civita Mostre e Musei, che si compone

di 36 matrici e 24 stampe, uno dei nuclei più preziosi della

collezione dell’istituto, per raccontare un artista

dall’indiscussa genialità. Il percorso si sviluppa lungo due

direttrici, una scientifica, l’altra emozionale, in un racconto

adatto anche ai non addetti ai lavori: nelle tre sale il

visitatore è accompagnato attraverso opere (matrici e stampe che

risaltano su pareti dai toni dell’azzurro) e proiezioni

multimediali nella scoperta dell’eclettismo del maestro

veneziano che fu incisore dall’anima di architetto, archeologo e

antiquario, e fondatore del moderno metodo scientifico di

indagine archeologica. Se nella prima sala l’attenzione è

catturata dalle grandiose visioni di Piranesi, tra le

celeberrime “Carceri” e la “Parte di ampio magnifico Porto”

(quest’ultima emblema della mostra, con una architettura “sognata” dall’artista e incisa sul finire degli anni ’40 del ‘700), nella seconda protagonista è Roma con le sue antiche

rovine e in particolar modo il Campo Marzio. Infine la sorpresa

della terza sala, che presenta alcune vedute di Roma e dintorni

(incredibile la veduta dall’alto del Colosseo, immaginata

dall’artista in modo perfetto, centrando esattamente prospettiva

e proporzioni come se fosse realizzata con l’ausilio di un

drone) nonché la scoperta di un Piranesi “designer” attraverso i

disegni di camini, candelabri e vasi. (ANSA).



