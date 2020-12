Pirlo ‘McKennie può migliorare, Cuadrado importante’

(ANSA) – TORINO, 12 DIC – Alla vigilia della sfida contro il

Genoa, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo parla anche dei

singoli. “Si sta inserendo bene, capisce meglio l’italiano e

riesce a esprimersi meglio con i compagni – dice di McKennie,

due gol consecutivi contro Torino e Barcellona – e ha grande

corsa e voglia, con ampi margini di miglioramento, con

l’inserimento senza palla che è una delle sue doti migliori”. E

su Cuadrado: “E’ importante per noi già da anni, gli rimprovero

la mancanza di concentrazione in qualche momento della partita –

aggiunge a Juventus Tv – e non deve adagiarsi sulle cose belle,

ma stare sempre dentro la gara per 90 minuti”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte