Pirlo, nella ripresa il vero dna Juve

(ANSA) – TORINO, 05 DIC – E’ stata una Juventus dai due volti

quella vista nel derby contro il Toro vinto per 2-1. Lo ammette

lo stesso Andrea Pirlo: “Nel primo tempo non vincevamo un

duello, nella ripresa siamo stati più aggressivi – ha detto il

tecnico bianconero – e si è visto il nostro vero dna: avevamo un

atteggiamento e una voglia di vincere diversi, ci abbiamo

provato fino alla fine e siamo stati premiati”.

Paulo Dybala non ha brillato: “Era una gara difficile per

lui, doveva fare la punta e non è abituato – la spiegazione di

Pirlo in conferenza stampa – ma comunque si è dato da fare per

tutta la sfida”.

Grande amarezza, invece, per il Torino, sesta sconfitta in

dieci partite e primo derby perso da Marco Giampaolo, che prova

comunque a guardare positivo: “I dati che abbiamo sono buoni,

abbiamo una percentuale troppo alta di gol subiti rispetto ai

tiri concessi – osserva il tecnico granata – e oggi abbiamo

perso un po’ di energie nell’arco della partita”. Per

l’allenatore, però, è una rimonta diversa dalle altre: “Ha un

altro marchio, sono mancati i dettagli sui calci piazzati –

l’analisi di Giampaolo dopo il 2-1 della Juve – mentre in

passato erano state più emotive. Bisogna avere fede”. (ANSA).



—

