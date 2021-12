Piromani bambini, obiettivo era fare filmati su TikTok

Condividi l'articolo

(ANSA) – CESENA, 17 DIC – Davano fuoco a cassoni e

contenitori della carte per fare video da postare sul social

TikTok. La Polizia Locale dell’Unione Rubicone e mare, nel

Cesenate, ha individuato tre piccoli incendiari, uno di 10 anni,

che avrebbe agito con la complicità di altri due, di 11 e 12

anni.

Le indagini sono partite dopo che nelle scorse settimane

Savignano sul Rubicone è stata interessata da diversi episodi.

Gli incendi, una dozzina, anche tre in un giorno e avevano

creato preoccupazione. Grazie alle immagini della

videosorveglianza, anche privata, e all’aiuto di qualche

testimone, l’8 dicembre gli agenti hanno colto in flagranza uno

dei responsabili. Nel telefono del ragazzino, che è stato

sequestrato, sono stati trovati i video. I fatti e l’identità

degli autori sono stati rappresentati alla Procura per i

minorenni. (ANSA).



