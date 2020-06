Pisano, Immuni scaricata da oltre 3,3 mln, siamo all’inizio

L’app Immuni è stata scaricata da 3.352.902, “siamo all’inizio, sono passati poco giorni da quando è finito il periodo di sperimentazione, dobbiamo ancora entrare nel vivo della campagna di comunicazione”. Così la ministra dell’Innovazione, Paola Pisano, a ‘Eta Beta’ su Rai Radio. “In questo momento molto sta a ciascuno di noi”, dice. E Immuni, sottolinea la ministra, “è uno strumento fondamentale per limitare la diffusione del Coronavirus”.

Intanto l’app ha fatto la sua prima segnalazione in Puglia. L’Asl di Bari e il dipartimento regionale della Salute hanno avviato accertamenti sul primo caso di contagio segnalato in Puglia dall’App Immuni. Una donna di 63 anni, di Bari, aprendo l’applicazione ha ricevuto un messaggio che l’avvisava di essere stata in contatto con una persona risultata positiva al Covid19. La notifica è stata letta lunedì scorso, la signora ha contattato l’Asl ed è stata messa in isolamento precauzionale per 14 giorni. La donna è in buone condizioni di salute e non ha sintomi. Il dipartimento di Prevenzione ha effettuato oggi il tampone e si è in attesa di verifica.

In Germania un’app per il tracciamento è stata presentata il 16 giugno, è già stata scaricata 6,5 milioni di volte.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte