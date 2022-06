Pittbull a guardia di droga e bomba in un’aiuola a Napoli

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 30 GIU – Un agnello, un pitbull, mezzo chilo

di cocaina e una bomba al tritolo: è quanto i carabinieri hanno

trovato in una aiuola, sorvegliata dal molosso, durante dei

controlli eseguiti nel quartiere Barra di Napoli.

I militari della stazione di Barra, con i colleghi del nucleo

operativo di Poggioreale e del Reggimento Campania, dopo aver

ottenuto la fiducia del cane, verosimilmente posto a guardia

dell’area, hanno ispezionato quel fazzoletto di terra e in una

piccola fossa, coperta da una pesante pietra, hanno trovato un

contenitore di plastica al cui interno erano conservati, ancora

da tagliare, 470 grammi di cocaina. C’era anche un cilindro con

cordicella di cotone sotto vuoto: una bomba con una miccia a

lenta combustione contenente 100 grammi di tritolo, quanto basta

per mandare in pezzi un furgone o un bar.

Il controllo è stato immediatamente sospeso e l’area

recintata, in attesa dell’intervento dei militari artificieri

del comando provinciale di Napoli. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte