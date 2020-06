Pittbull segregato in cabina, liberato dai Vigili a Parma

(ANSA) – BOLOGNA, 20 GIU – Era stato rinchiuso in una vecchia cabina Enel di Via Savani, a Parma. I suoi latrati disperati, hanno attirato l’attenzione di una cittadina che ha allertato la Polizia Locale: l’intervento di due agenti della pattuglia in bicicletta ha permesso di liberare un pittbull – ora affidato al canile municipale – egregato nella struttura.

Intervenuti sul posto gli agenti hanno tranciato il lucchetto che illeggittimamente chiudeva la vecchia cabina dell’elettricità liberando l’animale e svelando come il piccolo manufatto in cemento fungesse da bivacco. Il cane, che guaiva da ore, all’arrivo della pattuglia si è mostrato molto docile e, dopo le verifiche veterinarie, potrà essere affidato a padroni responsabili.

La Polizia Locale proseguirà le indagini per cercare i responsabili della violazione della cabina e della sua occupazione abusiva, oltre che del maltrattamento dell’animale.

(ANSA).



