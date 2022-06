Platini a processo: “Non so come funzionava nella Fifa”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 09 GIU – “Quando il signor Blatter mi disse se

volevo essere suo consigliere, mi chiese quale stipendio volevo

percepire. Sono rimasto sorpreso che mi abbia fatto questa

domanda e gli ho detto: ‘voglio un milione'”. Così Michel

Platini, nel processo dinanzi al Tribunale di Bellinzona

(Svizzera), nel quale è accusato, assieme all’ex presidente

della Fifa, di frode. “Sepp mi disse: ‘un milione di cosa?’ E

io, per scherzo, gli risposi: ‘di pesetas, lire, rubli, marchi,

decidi tu’. Replicò: ‘ok, un milione di franchi svizzeri’ –

aggiunge Platini, ricordando di avere “ceduto al carisma” degli

svizzeri per portarlo alla presidenza della Fifa nel 1998. “Non

ero mai stato in un’amministrazione come la Fifa, non so come

funzionasse, ho risposto, un milione”, spiega Platini.

La credibilità delle sue parole, rafforzate da quelle di

Blatter, sono al centro del processo per un sospetto pagamento

di 2 milioni di franchi (1,8 milioni di euro) concesso al

francese dalla Fifa nel 2011. Per gli imputati si tratta del “saldo”, certamente tardivo, del compenso concordato fra loro

per l’attività di consigliere svolta da Platini fra il 1998 e il

2002, consistente nell’assistere Blatter nei propri spostamenti

politici, nell’aiuto finanziario alle federazioni e nella

riforma del calendario. Secondo l’accusa, il pagamento sarebbe “infondato” e ottenuto “abilmente, ingannando” i controlli

interni della Fifa attraverso false affermazioni dei due

alleati: una frode punibile con 5 anni di reclusione.

Blatter, come Platini, dà un’altra lettura di questo

documento, una sistemazione provvisoria di fronte alle allora

fragili finanze della Fifa. Platini “mi ha detto: ‘non è tutto’

e io gli ho risposto ‘il resto verrà dopo’, aggiunge Blatter.

“Avevo semplicemente quest’uomo nell’organizzazione e valeva il

suo milione”, ha proseguito l’ex n.1 Fifa, confermando un ‘gentlemen’s agreement’ concluso oralmente, senza testimoni, e

mai fornito nei conti della Fifa. Altro motivo di perplessità

per i magistrati, l’errore di calcolo di Platini, che finì per

chiedere alla Fifa 500.000 franchi svizzeri all’anno e

dimenticava i 200.000, per non aver verificato quanto aveva già

ricevuto. (ANSA).



